Ижевск, 9 июля, 2018, 22:34 — ИА Регнум. Инфляция в Удмуртии по итогам июня составила 0,48%. С начала года потребительские цены в республике увеличились на 1,92%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Удмуртстата.

Дарья Антонова ИА REGNUM

В течение месяца наиболее значительно в регионе подорожали услуги — на 1,24%. Рост стоимости продовольственных товаров без учета алкогольных напитков составил 0,54%, непродовольственные товары подорожали на 0,09%. В группе алкогольных напитков зафиксирована дефляция в размере 0,8%.

С начала года максимальный темп роста цен наблюдается в группе бытовых услуг — 4,08%. Показатель продовольственной инфляции без учета алкогольных напитков составил 2,6%, непродовольственные товары подорожали на 1,64%. А в группе алкогольных напитков по сравнению с декабрем наблюдается дефляция в 0,89%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, целевой показатель инфляции, установленный Центробанком, составляет 4%. Однако, по оценкам Минфина РФ, увеличение ставки налога на добавленную стоимость с 18% до 20% увеличит показатель инфляции выше запланированного.

Ведомство ожидает превышение прогнозной инфляции на 1,3 процентных пункта, но только в 2019 году.

При этом в правительстве отмечают, что инфляция из-за роста НДС частично увеличится уже к концу 2018 года.