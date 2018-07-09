Москва, 9 июля, 2018, 22:28 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким известного российского писателя и журналиста Валерия Ганичева, который скончался в возрасте 84 лет. Об этом сегодня, 9 июля, сообщает пресс-служба Кремля.

Александр Стручков Ганичев Валерий Николаевич

Путин отметил, что Ганичев был не только талантливым писателем и журналистом, но настоящим просветителем, подвижником и энтузиастом.

«Многогранная востребованная деятельность, весомый личный вклад в сбережение нашего богатейшего исторического, литературного, духовного наследия снискали ему высокий общественный авторитет и признание», — сказано в телеграмме президента России.

Добрая память о Ганичеве навсегда останется в сердцах его близких и друзей, а также коллег и учеников, многочисленных почитателей его творчества.

Напомним, Ганичев с 1998 по 2018 год возглавлял Союз писателей России.