Киев, 9 июля, 2018, 23:01 — ИА Регнум. Из-за катастрофического недофинансирования Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) представитель Украины не сможет участвовать в конкурсе «Детское Евровидение», сообщило 9 июня агентство УНН со ссылкой на заявление НОТУ.

Иван Шилов ИА REGNUM Ураина

У НОТУ нет денег на проведение отборочного конкурса, а также на оплату обязательного взноса и другие расходы.

Из государственного бюджета Украины на 2018 год на финансирование НОТУ выделили около 1,5 млрд рублей, что вдвое меньше необходимого.

Напомним, песенный конкурс «Детское Евровидение» пройдёт в ноябре 2018 года в Минске. В нем участвуют дети в возрасте до пятнадцати лет.

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