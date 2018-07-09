Ижевск, 9 июля, 2018, 22:11 — ИА Регнум. Пятеро работников пищеблока детского оздоровительного лагеря «Волна» госпитализировали с выявленной норовирусной инфекцией. Об этом заявила глава управления Роспотребнадзора по Удмуртии Наталья Матюшина.

marinamarusya13 Пустая тарелка

По ее словам, повара должны были прекратить работу еще утром 7 июля в связи с прохождением медосмотра не в полном объеме, сообщает IZHLIFE. Сотрудники не прошли обследования на кишечные инфекции вирусной этиологии, однако директор лагеря проигнорировал постановление ведомства о прекращении работы поваров.

«Впоследствии были выявлены норовирусы у пяти работников столовой, в суточных пробах салата, в объектах окружающей среды и у одного больного мальчика. Все идентичные норовирусы. Сегодня было вынесено постановление о госпитализации всех пятерых поваров в инфекционную больницу», — подытожила Матюшина.

По данным минздрава Удмуртии, госпитализировано четыре ребенка из лагеря «Волна», у одного из них подтверждена норовирусная инфекция.

В связи с приостановлением работы лагеря управление Роспотребнадзора по Удмуртии готово оказать помощь в составлении претензии на возмещении соответствующих расходов, связанных с некачественным оказанием услуг, а также имущественного и морального вреда, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Напомним, об отравлении детей в лагере «Волна» стало известно 8 июля. По данным регионального СУ СКР, за помощью к медикам с признаками пищевого отравления обратились 20 детей.

Лагерь закрыт, проводится доследственная проверка.