Киев, 9 июля, 2018, 22:17 — ИА Регнум. Аудитория матча Россия-Хорватия составила около пяти миллионов граждан Украины, заявили 8 июля в пресс-службе телеканала «Интер», который ведет трансляцию поединков ЧМ-2018.

Цитата из м∕ф Петя и Красная Шапочка. реж Борис Степанцев, Евгений Райковский. 1958. СССР Все билеты проданы!

Согласно данным телемониторинга, доля матча Россия — Хорватия по аудитории 18+ составила 25,95%, по аудитории от 18 до 54 лет в крупных городах — 30,57%, в городах с населением более 50 тысяч — 31,36%

Напомним, члены радикальных украинских группировок проводили акции возле офиса телеканала «Интер» с требованием отказаться от трансляции чемпионата мира по футболу в России.

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