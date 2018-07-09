Черновцы, Украина, 9 июля, 2018, 22:05 — ИА Регнум. Члены экстремистской группировки потребовали от переселенца Евгения Семехина уехать из Черновцов в ДНР, обратно в родную Макеевку, сообщил 9 июля местный телеканал ТВА.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа. Россия и Украина

Директор телеканала ТВА вместе с «группой поддержки» вручили Семехину письмо с требованием покинуть Черновцы и уезжать в Макеевку. Нацисты аргументировали свой поступок тем, что переселенец активно поддерживал сборную «страны агрессора» в социальных сетях.

Напомним, как заявил один из лидеров украинских нацистов Андрей Билецкий, все, кто не разделяют экстремистскую националистическую идеологию современной Украины, должны либо эмигрировать, либо сидеть в тюрьме.

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