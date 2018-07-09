Лондон, 9 июля, 2018, 21:33 — ИА Регнум. Подавший в отставку с поста главы МИД Великобритании Борис Джонсон заявил премьер-министру Терезе Мэй, что страна теряет свои шансы на изменения к лучшему посредством выхода из состава Европейского союза. Текст письма экс-министра приводит Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

«Brexit должен быть возможностью и надеждой, шансом сделать что-то по-новому. Быть более проворными и динамичными и максимально использовать преимущества Великобритании как открытой вовне глобальной экономики», — написал Джонсон.

«Эта мечта умирает, задыхаясь от ненужной неуверенности», — констатировал экс-глава МИД Соединённого Королевства.

По мнению Джонсона, британские власти упустили свои возможности на переговорах, и теперь Лондону, очевидно, придётся смириться с навязываемыми ЕС нормами, не имея возможности повлиять на них, и в этом смысле Великобритания «по-настоящему движется к статусу колонии».

Как передавало ИА REGNUM, министр иностранных дел Борис Джонсон и министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис подали в отставку из-за разногласий с планом Терезы Мэй по выходу из состава ЕС, и в частности, по будущим таможенным соглашениям с Евросоюзом.

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