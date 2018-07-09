Черкесск, 9 июля, 2018, 21:31 — ИА Регнум. В розыск объявлен начальника тыла МВД Карачаево-Черкесии Мухтар Пхешхов. Его подозревают в причастности к хищению 22 млн рублей при покупке зданий для размещения подразделений управления федеральной миграционной службы, сообщили ИА REGNUM 9 июля в пресс-службе СКР по региону.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

Ранее было возбуждено уголовное дело в отношении двоих жителей республики Биляла Джанибекова и Али Анчокова. Джанибекову уже предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств при приобретении по завышенной цене объектов недвижимости для УФМС. Анчоков успел скрыться от следствия и объявлен в федеральный розыск.

Следователи установили, в 2016 году начальник тыла МВД вступил в сговор с фигурантами дела, в результате чего стало возможным совершение преступления — хищения бюджетных средств. Стоимость участка и здания под помещения для регионального подразделения управления миграционной службы была завышена. Преступной группе удалось похитить таким образом 22 млн рублей.