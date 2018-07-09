Оренбург, 9 июля, 2018, 21:25 — ИА Регнум. В Беляевском районе Оренбуржья депутаты Ключевского сельсовета досрочно прекратили полномочия своего коллеги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

«Прокуратура России»

На такой мере настояла прокуратура. Выяснилось, что этот депутат не сдал сведения о своих имуществе и доходах за 2017 год. И не представил таких же сведений о своей жене. Прокуратура потребовала от депутатов лишить его полномочий. Орган местного самоуправления особо не сопротивлялся. Решение было принято.

Отметим, прокуратуре не везде удаётся сразу добиваться лишения таких депутатов мандатов. А в Екатеринбурге этого и вовсе не вышло. Не помог и суд. А один из проштрафившихся депутатов и вовсе не сдал информации о доходах за 2017 год, и мандата не лишён. Впрочем, через два месяца, в сентябре, его полномочия, как и срок работы гордумы нынешнего созыва, истекут.