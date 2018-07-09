Вашингтон, 9 июля, 2018, 21:46 — ИА Регнум. Неонацисты не влияют на государственную политику Украины и не определяют направление развития государства, заявил спецпредставитель государственного департамента США по Украине Курт Волкер 6 июля в интервью немецкому телеканалу OstWest.

ИА REGNUM Украина в концлагере

Волкер также высказался по поводу политики насильственной украинизации:

«Русскоговорящие люди есть в Харькове, в Одессе, в Киеве и нигде нет вопросов относительно дискриминации, давления. Они ведут нормальную жизнь», — убеждён посланник США.

Напомним, в марте 2018 года представители информационного агентства Reuters, представители западных правозащитных организаций Freedom House и Amnesty International заявили, что украинское государство все больше уступает монополию на насилие неонацистским группировкам.

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