Москва, 9 июля, 2018, 21:15 — ИА Регнум. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал отставку Бориса Джонсона с поста министра иностранных дел Великобритании.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Поздравление

«С уходом Бориса Джонсона в британском Форин-офисе мало что изменится, особенно касательно России. Разве что прическа главы МИД Британии», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

Напомним, глава МИД Соединённого Королевства 9 июля подал в отставку из-за разногласий с премьер-министром Терезой Мэй относительно процедуры выхода Великобритании из Европейского союза. Накануне по этой же причине свой пост покинул министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис.

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