Оренбург, 9 июля, 2018, 21:06 — ИА Регнум. Врио главы полиции Оренбуржья стал зам. начальника полиции Александр Вохмянин. Об этом пишут местные СМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

О нём известно, что он появился на свет 8 декабря 1971 года в городе Чусовом — тогда ещё Пермской области. Окончил Челябинский институт физкультуры, а в 2002 году — Московский институт МВД России. В милиции/полиции трудится с 1995 года. До февраля 1999-го работал в родном городе, Чусовом, а затем по октябрь 2004-го занимал разные должности в ГУВД Пермской области. Затем занимал должности в милиции/полиции Перми и Пермского края.

В мае 2015 года Александр Вохмянин переехал в Оренбург, стал заместитель начальника областного УМВД, также занял должность «начальник следственного управления». На этом посту он находится по сей день.

Напомним, ранее УМВД возглавлял Михаил Давыдов. Однако 5 июля Владимир Путин назначил его на пост начальника ГУ МВД по Пермскому краю. Таким образом, Давыдов вернулся в Пермь, где проработал много лет.