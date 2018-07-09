Париж, 9 июля, 2018, 20:59 — ИА Регнум. На севере Франции полиция 9 июля ликвидировала мужчину, угрожавшего ножом прохожим на улице, передаёт Courrier Picard.

Mr Seb

Как сообщается, инцидент произошёл в коммуне Вик-сюр-Эн. По информации издания, злоумышленник выкрикивал «Аллах акбар». Прохожие разбежались в стороны и попытались укрыться от нападавшего. Тогда мужчина начал наносить удары ножом по автомобилям.

Прибывшие на место сотрудники полиции выстрелили в мужчину из электрошокеров, в результате чего у него произошла остановка сердца, и он скончался на месте.

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. По факту произошедшего проводится расследование.

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