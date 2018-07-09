Киев, 9 июля, 2018, 20:59 — ИА Регнум. «ХХ саммит Украина — Европейский союз не стал «прорывным» для Киева. При этом президент Европейского Совета Дональд Туск сделал заявления, «которые не совсем» устраивают Украину». Об этом 9 июля в эфире канала «Прямой» заявила политический эксперт Янина Соколовская.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и Евросоюз

«С одной стороны, он говорит, что ЕС признает ответственность России за события на Донбассе и сбитый «Боинг». Но он не говорит о вине, он говорит об ответственности. Это совершенно разные вещи… Он отмечает успехи Украины на пути реформ и тут же отмечает, что хорошо было бы побороться с коррупцией. Многие вещи, которые сегодня происходят у нас на коррупционном поле, конечно, пугают. Думаю, что к Туску дошла та «драчка» за пост главы Государственной фискальной службы, когда Гройсман просовывал туда своего винничанина при помощи депутатов «Народного фронта», торговался с «Блоком Петра Порошенко», — сказала Соколовская.

В качестве позитива от саммита она отметила призыв Брюсселя к Москве освободить украинских заложников и заключенных, а также выделение кредита в 75 млн евро на ремонт украинских дорог.

«На этом саммите не будет ничего прорывного. Из всего перечисленного нет ни одной прорывной истории. Есть констатация… Плюс в том, что они составили список всех тех, кого Россия должна нам вернуть. Накануне встречи Путина с Трампом это хорошая новость для наших людей, которые оказались в плену. Это, скорее всего, ускорит обмен пленными. Вряд ли мы перейдем к украинской концепции обмена «всех на всех», но все-таки процесс обмена пойдет активнее. Что касается Крыма, мне совершенно не нравится их вялая и неактивная позиция. По-моему, они отложили этот вопрос в дальний ящик. Что касается Донбасса, они также выражают глубокую обеспокоенность, но не намерения что-то решить. 75 млн на дороги — прекрасная новость. Не буду сравнивать с той цифрой, которую ЕС выделял Польше, когда приводили её к стандартам ЕС», — добавила Соколовская.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля президент Евросовета Дональд Туск заявил, что Европейский союз добивается немедленного освобождения всех украинских заключенных, которые удерживаются на территории России, в частности режиссера Олега Сенцова.

Кроме того, 9 июля кабинет министров Украины и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) подписали соглашение о выделении кредита в размере 75 млн евро. Подписание состоялось в рамках саммита Украина — ЕС в Брюсселе. Выделенные средства пойдут на финансирование проекта по повышению безопасности автомобильных дорог Украины. Реализацию проекта планируется осуществить в Львове, Одессе, Днепре, Харькове, Киеве и Каменце-Подольском.

Напомним, председатель Европейского Совета Туск в очередной раз заверил, что ЕС продолжает «оказывать свою непоколебимую поддержку территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».