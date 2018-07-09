Киев, 9 июля, 2018, 22:19 — ИА Регнум. Санкции в отношении хорватских футболистов Виды и Вукоевича максимально мягкие и не нужно нагнетать скандал, заявил политолог, директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник 9 июля на своей странице в социальной сети Facebook.

(сс) Cha già José Хорватские болельщики

Бортник напомнил, что в 2013 году по решению ФИФА хорватский футболист Йосип Шимунич был дисквалифицирован на десять матчей и пропустил чемпионат мира 2014 года после того, как на поле выкрикнул приветствие хорватских усташей «За Родину! Готовы!».

Напомним, после матча со сборной России хорватский футболист Домагой Вида и член хорватский делегации Огнен Вукоевич опубликовали видео, где выкрикивали приветствие украинских нацистов «Слава Украине!». Позже Вукоевич был отстранен от работы в делегации в рамках чемпионата мира.

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