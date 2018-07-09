Тамбов, 9 июля, 2018, 20:44 — ИА Регнум. В Тамбовской области в июне оздоровительной кампанией было охвачено около 38 тыс. детей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Выраженный оздоровительный эффект отмечен у 94% из них.

Александр Дейнека. «Крымские пионеры». 1934

Промежуточные итоги летнего детского отдыха подвели сегодня, 9 июля, на оперативном совещании главы администрации области. В первый месяц лета в регионе отдохнули около 38 тыс. детей, до конца сезона эта цифра превысит 61 тыс.

Отдых детей должен быть максимально безопасным, неоднократно подчеркивал губернатор Александр Никитин. В ходе оздоровительной кампании проводятся регулярные проверки и постоянный мониторинг условий пребывания детей в лагерях. Значительных нарушений не выявлено. Как отметила начальник областного управления социальной защиты и семейной политики Анна Орехова, Тамбовщина — в числе наиболее благополучных регионов. Все 29 загородных лагерей оснащены системой видеонаблюдения и кнопками экстренного вызова и охраняются квалифицированными специалистами. Совместно с МЧС проводятся ночные и вечерние обследования на предмет пожарной безопасности.

Особое внимание уделяется качеству питания отдыхающих. Было подчёркнуто, что специалисты Роспотребнадзора контролируют этот процесс в каждом лагере: проверяют поставщиков, проводят исследования проб поставляемых по госзаказу продуктов и готовых блюд. Выявленные нарушения быстро устраняются. Массовых инфекционных заболеваний среди детей не зарегистрировано.

На планерке прозвучало предложение привлечь к контрольной работе еще представителей ветеринарного надзора и Россельхознадзора, которые будут проверять поставщиков. Александр Никитин поддержал эту инициативу: контроль, что касается безопасности детей, лишним не бывает, в этой работе нужно использовать все дополнительные меры.

По мнению губернатора, летний отдых должен быть интересным и запоминающимся. Управлению культуры и архивного дела области поручено улучшить работу в направлении детского туризма, ведь в поездках по родной земле ребята узнают много полезного о ее истории и культуре.

На отдых с пользой для развития школьников нацелены профильные смены. В июне работали девять профильных смен, одна из которых впервые проводилась специалистами детского технопарка «Кванториум». Кроме того, в этом году реализованы новые программы: спортивной, добровольческой направленности. А для подготовки более разнообразного досуга для детей создан портал «Тамбовские каникулы», на котором есть все необходимые материалы, интересные идеи.

Первая смена прошла на высоком организационном уровне, отметил Александр Никитин и подчеркнул, что в лагерях нужно и дальше строго следить за качеством и безопасностью детского отдыха. А главной оценкой этой работы должны стать не только статистические показатели и отсутствие жалоб в Роспотребнадзор, но и позитивные впечатления детей и удовлетворенность родителей.

«Главный оценочный показатель для нас — добрые эмоции детей и родителей, мы должны ориентироваться только на это», — сказал Александр Никитин.