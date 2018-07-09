Тамбов, 9 июля, 2018, 20:40 — ИА Регнум. В Тамбовской области началась активная фаза реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов 2018 года, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. На эти цели выделено более 666 млн рублей.

Капремонт

В этом году в регионе будет отремонтировано 292 дома в 32 муниципалитетах. По сравнению с прошлым годом число многоквартирных домов, включенных в программу, выросло почти вдвое.

Говоря о проведении капремонта многоэтажек, губернатор Александр Никитин попросил ответственных за реализацию программы не сбавлять темпы, поднять качество работ и начать использовать энергоэффективные технологии ремонта.

Напомним, второй год программа реализуется по новым правилам: полностью изменены подходы к отбору подрядных организаций для проведения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. Сейчас он осуществляется в два этапа. Сначала проводится предварительный отбор, по итогам которого формируются реестры квалифицированных подрядных организаций. А затем организуется аукцион по определению подрядчика для выполнения тех или иных работ. Все этапы отбора подрядных организаций осуществляются через электронные торговые площадки.

По информации, предоставленной фондом ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тамбовской области, на данный момент объявлены аукционы на выполнение работ по 267 многоквартирным домам 26 техническими заказчиками. По 242 многоэтажкам они уже проведены. Пять технических заказчиков, а ими выступают муниципалитеты, аукционы провели частично — города Котовск, Мичуринск, Рассказово, Тамбов, а также Кирсановский район.

На данный момент работы ведутся в 21 муниципалитете региона, ремонтируется 84 дома. При этом в одной многоэтажке города Кирсанова работы уже завершены.

Ремонт кровли является одним из самых популярных и востребованных видов работ в течение всего времени реализации данной программы. В частности, в этом году крыши будут отремонтированы в 145 многоквартирных домах. В 93 будет проведен ремонт инженерных систем. В 26 домах отремонтируют фасады.

Особое внимание уделяется и ремонту лифтового оборудования. Так, в рамках программы запланирована замена 91 лифта в 23 многоквартирных домах.