Вашингтон, 9 июля, 2018, 20:38 — ИА Регнум. Вашингтон ввёл санкции против иранской туристической компании Mahan Travel, сообщает 9 июля пресс-служба министерства финансов США.

خسرو حیرت نگاری Mahan Air

Mahan Travel является главным торговым представителем авиакомпании Mahan Air, в отношении которой уже действуют санкции Соединённых Штатов. По мнению американских властей, авиакомпания играет важную роль в «экспорте иранским режимом враждебного влияния» на Ближнем Востоке.

Напомним, в мае под санкции Вашингтона попали также иранские авиаперевозчики Dena Airways и Blue Airways. Тогда же санкции были введены в отношении турецкого авиаперевозчика Otik Aviation и нескольких логистических компаний из Турции за обслуживание ими авиапарка Mahan Air.