Санкт-Петербург, 12 июля, 2018, 17:56 — ИА Регнум. Первый раз Петербург увидел «Аллею парящих зонтиков» три года назад и теперь ждет ее снова. «Аллея» успела стать одной из летних традиций города на Неве, его узнаваемой чертой, которая делает ярче питерское лето, далеко не всегда радующее жителей погодой. Это необычное пространство, превращающее парковку в арт-объект, уже оказалось городской площадкой, которая на протяжении месяца предлагает насыщенную культурную и развлекательную программу.

Городская инсталляция «Аллея парящих зонтиков» «Аллея парящих зонтиков» в Соляном переулке в Санкт-Петербурге

Мероприятия бывают самыми разными, от художественного флешмоба, когда сотня людей одновременно писала сотню картин, до первого городского марафона джек-рассел-терьеров, на котором, помимо подарков, гости получили консультации по уходу за питомцами. Особого внимания заслуживает и участие в «Аллее» представителей различных благотворительных организаций, которым организаторы помогают собирать средства в их пользу и знакомить горожан с их деятельностью. По информации организаторов «Аллеи», а предыдущие годы сумма сборов всех фондов составила более 500 000 руб.

«Аллея» — это площадка для выступления молодых творческих коллективов, где можно получить неоценимый опыт выступления с хорошим звуком на открытой фестивальной сцене. Для артистов — это нарабатывание навыков работы со звукорежиссером и зрителями, налаживание новых контактов и связей. Тысячи горожан уже услышали и увидели не только известных исполнителей, но и коллективы, которые ранее не выступали на городских фестивалях и заявили о себе именно на Соляном», — рассказывает генеральный продюсер инсталляции Александра Калачева.

Городская инсталляция «Аллея парящих зонтиков» «Аллея парящих зонтиков» в Соляном переулке в Санкт-Петербурге

Особое настроение на «Аллее» задает музыка, поэтому организатор приглашает современные стильные коллективы разных стилей: «Восемь по Гринвичу» (поп-рок), Квартет Руслана Тустановского (джаз), Plus Five (а капелла, каверы), Uniper (электроника), Евгений Кубынин из ЗИМАВСЕГДА с сольным проектом (поп), Дунаевский Оркестра (каверы), Мыс Айя, Cats Park и другие.

Городская инсталляция «Аллея парящих зонтиков» «Аллея парящих зонтиков» в Соляном переулке в Санкт-Петербурге

Городская инсталляция «Аллея парящих зонтиков» «Аллея парящих зонтиков» в Соляном переулке в Санкт-Петербурге

Неудивительно, что проект заслужил множество позитивных отзывов от петербуржцев, а хештеги «Аллеи» были поставлены под фотографиями в соцсетях более 10 000 раз.

Трудности у проекта начались в текущем году, когда возникли трудности с финансированием. В стремлении сохранить проект его организаторы решили прибегнуть к краудфандингу и открыли сбор средств на реализацию «Аллеи парящих зонтиков». Заявлена довольно внушительная сумма — 1 млн рублей, и в течение месяца из нее собрана уже почти треть. По версии Strelka Mag, «Аллея» стала лучшим краудфандинговым проектом месяца.

Городская инсталляция «Аллея парящих зонтиков» «Аллея парящих зонтиков» в Соляном переулке в Санкт-Петербурге

Ведущий PR-менеджер краудфандинговой компании Planeta.ru Наталья Игнатенко считает, что такой яркий проект с зонтиками не случайно зародился именно в Петербурге — городе, где зонты уже давно стали не просто аксессуаром, а особым городским символом:

«Аллея парящих зонтиков» практически сразу стала не просто интересным арт-объектом, а атмосферным городским пространством, где люди учатся чему-то новому, делают добрые дела, отдыхают и очень много улыбаются. Аллея так много даёт городу, поэтому мне кажется очень правильной идея краудфандинга для организации инсталляции в этом году. Представляете, как приятно будет гулять под парящими зонтиками и осознавать, что ты стал частью этой красивой истории! Впрочем, организаторы кампании очень грамотно подошли к оформлению крауд-проекта, привлекли замечательных партнёров, поэтому участникам проекта достанется не только приятное чувство причастности к осуществлению хорошей идеи, но и очень классные вознаграждения. Я лично поддержала проект уже два раза, и не факт, что на этом остановлюсь», — говорит Наталья.

Городская инсталляция «Аллея парящих зонтиков» «Аллея парящих зонтиков» в Соляном переулке в Санкт-Петербурге

При этом сами зонтики не являются основной частью расхода: средства, как заявляют организаторы в крауд-проекте, собираются на частичное покрытие расходов по техническому обеспечению инсталляции. Зонтики числом 700 единиц стоят 280 тысяч и монтируются на каркас, который арендуется на 30 дней, но, помимо аренды, оплачиваются логистика и транспорт, монтаж и демонтаж. В среднем аренда и работы в Петербурге стоят около 1,5 млн руб. Еще 50 тысяч стоит аренда склада, столько же — страхование ответственности (на зонтики могут покуситься как вандалы, так и известная непредсказуемостью питерская погода), причем охрана — это уже другая статья расходов. Около 150 тысяч стоит уборка, которая проводится каждый день, а после выходных — в усиленном режиме.

Городская инсталляция «Аллея парящих зонтиков» «Аллея парящих зонтиков» в Соляном переулке в Санкт-Петербурге

На «Аллее» каждые выходные выступают артисты, музыканты, проводятся мастер-классы, конкурсы и розыгрыши. Фестивальная программа для гостей бесплатна, а вот аренда сцены, акустического оборудования, ночной подсветки и генераторов стоит денег: арендовать одну только сцену на 10 уик-эндов стоит 200 тысяч, столько же — аренда звукового оборудования.

Это неполный список расходов на проект, которые осуществляет независимая команда, дотаций из госбюджета на проект не выделяются. Частично расходы покрываются за счет спонсорских средств, но поскольку в этом году один из крупных партнеров отошел от проекта, организаторы решились на крауд-проект. Установка инсталляции запланирована на 4 августа, и организаторы верят, что горожане и крупные петербуржские компании не останутся в стороне, и красивая зонтичная история и дальше продолжит жить в городе на Неве.

Поддержать проект можно здесь.