Пермь, 9 июля, 2018, 20:25 — ИА Регнум. В Пермском крае за два дня погибли два ребёнка. 6 июля двухлетний мальчик выпал из окна, а 8-го шестилетний утонул в реке Сылве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении СКР.

Сергей Тутунов. Детство.1960

Последний случай произошёл вечером 8 июля в Кунгуре. Мальчик был на берегу вместе со своей матерью и ещё одной родственницей. В момент, когда женщины отвлеклись, мальчик утонул. Купался он в месте, которое не предназначено для этого. Тело его ищут.

А 6 июля трагедия произошла в Кировском районе Перми. Мальчик выпал из окна восьмого этажа. По факту трагедии возбуждено уголовное дело. Кому-то из взрослых, видимо, придётся ответить за причинение смерти по неосторожности.

А следователи и спасатели в очередной раз предупреждают взрослых о том, что оставлять детей без присмотра нельзя. Но, судя по всё новым и новым трагедиям, призывы эти слышат далеко не все.