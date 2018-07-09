Сочи, Краснодарский край, 9 июля, 2018, 20:19 — ИА Регнум. В Краснодарском крае пропал 13-летний подросток — мальчик отстал от туристической группы, сообщили 9 июля в пресс-службе СУ СКР по региону. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ — «Убийство».

Один в лесу

Как сообщало ИА REGNUM, ребенок пропал еще 3 июля: мальчик в составе туристической группы проходил через лесистую местность в двух километрах от села Бабук-Аул. В какой-то момент мальчик отстал, больше его не видели. Все это время мальчика искали спасатели. В том числе поиск велся с вертолетов. В ходе поисковой операции были осмотрены окрестности высокогорного озера Хуко и Черкесского перевала.

Известно, что туристическая группа, в которой находился подросток, не была зарегистрирована.

В СКР сообщили, что решение о возбуждении дела принято в связи с длительным отсутствием подростка. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства исчезновения ребенка.