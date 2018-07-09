Киев, 9 июля, 2018, 20:48 — ИА Регнум. Семьи четырех военнослужащих ВСУ, которые погибли на Ровенском полигоне в результате взрыва миномета «Молот», не получат социальных выплат, заявил эксперт в сфере безопасности Олег Стариков 8 июля в эфире телеканала 112.ua.

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Эксперт отметил, что на Украине отсутствует технология производства оружейных стволов, кроме того, в погоне за дешевизной, при производстве миномёта был использован некачественный металл — об этом свидетельствует характер повреждения миномёта:

«Если было бы две мины, ствол должен был раздуться или получиться «розочка». Нам показали, что ствол разрезан, а это говорит о технологических нарушениях», — подчеркнул эксперт.

Ранее на своей странице в социальной сети Facebook Стариков заявил, что комиссия министерства обороны Украины придет к однозначному выводу: взрыв миномета произошел из-за двойного заряжания, по вине расчета.

«А это означает, что семьи погибших военнослужащих не получат все причитающиеся им компенсации и выплаты», — подытожил эксперт.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко запретил использовать минометы «Молот» до завершения расследования инцидента.

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