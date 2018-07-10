Пхеньян, 10 июля, 2018, 05:03 — ИА Регнум. Чрезмерная эйфория по поводу встречи Дональда Трампа и Кем Чен Ына показала свою необоснованность уже сейчас, менее чем через месяц после мероприятия. Как политическая реальность подтвердила справедливость предупреждений специалистов-востоковедов, рассказывает обозреватель ИА REGNUM, доктор исторических наук Анатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

Пхеньян раскритиковал прошедшие 6 июля переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова с госсекретарем США Майком Помпео. Согласно заявлению МИД КНДР, Вашингтон давит на Пхеньян, предъявляя ему односторонние «грабительские» требования, и тем самым «предает дух сингапурского саммита».

«Мы ожидали, что представитель Вашингтона предложит конструктивную идею, мы думали, что также получим что-то взамен. Однако в результате переговоров на высоком уровне доверие между КНДР и США было поставлено под угрозу, и наша решимость в вопросе денуклеаризации, до этого твердая и стойкая, может дрогнуть», — говорится в заявлении.

Обращает на себя внимание также разница оценок: если Пхеньян в трактовке произошедших переговоров негативен, то сам Помпео счел их успешными и заявил, что добился прогресса «почти по всем основным пунктам» переговоров.

На каких основах Ким Чен Ын согласен говорить о разоружении, читайте в статье: КНДР — США: Излишняя эйфория может только навредить

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