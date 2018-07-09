Калининград, 9 июля, 2018, 19:55 — ИА Регнум. На дополнительные выборы депутата Калининградской областной думы по округу №6 выдвинулись уже пять кандидатов.

Выборы

К портовику Андрею Колеснику от «Единой России» и журналистке Ольге Завьяловой от «Патриотов России» прибавились кандидаты от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России».

Итак, коммунисты выдвинули в региональный парламент Игоря Китаева. По профессии он судовой электромонтажник, а два года назад тщетно участвовал на выборах в горсовет Калининграда.

«Справедливая Россия» выдвинула кандидатуру бывшего депутата облдумы Владимира Султанова, исключенного четыре года назад из местного отделения КПРФ.

Калининградское региональное отделение ЛДПР выдвинуло патриота-общественника Максима Макарова, возглавляющего организацию «Русская община Калининградской области».

Участие в допвыборах в облдуму этих политических партий считается поддержанным и не требует сбора подписей избирателей.

В калининградском облизбиркоме корреспонденту ИА REGNUM уточнили, что 25 июля 2018 года станет последним днем, когда избирательные объединения и кандидаты, участвующие в выборах в порядке самовыдвижения, могут представить документы в окружную избирательную комиссию.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что кресло депутата Калининградской облдумы стало вакантным после громкого политического скандала в 2017 году. Тогда издатель и журналист Игорь Рудников был лишен депутатского мандата после того, как спецслужбы обнаружили у него грин-карту США. По закону обладатель вида на жительство в иностранном государстве не может находиться в органах власти субъектов РФ.