Пермь, 9 июля, 2018, 19:55 — ИА Регнум. В Пермском крае снизилось количество иностранцев, у которых выявлена ВИЧ-инфекция. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в краевом СПИД-центре.

ВИЧ.РФ Борьба с ВИЧ

В основном на территорию региона едут граждане Узбекистана и Таджикистана. Всего за январь — июнь обследование прошли 9 718 иностранцев. Это в 1,3 раза меньше, чем было в январе — июне 2017 года. При этом количество случаев выявления инфекционных заболеваний резко упало: с 23 до 13. Число граждан с ВИЧ снизилось почти в два раза: с 17 до девяти. Ещё у четырёх (в 2017 году было шестеро) нашли туберкулёз.

Девять граждан, у которых нашли ВИЧ, подлежат депортации. Документы уже подготовлены.