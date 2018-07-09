Москва, 9 июля, 2018, 19:54 — ИА Регнум. Таганский районный суд Москвы избрал меру пресечения для двоих водителей такси, подозреваемых в краже денег у подданного Великобритании в центре столицы, сообщили 9 июля в пресс-службе суда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

В соответствии с решением суда подозреваемые Арамаис Б. и Лендруш С. заключены под стражу на два месяца — до 7 сентября 2018 года.

Напомним, 7 июля в столичном управлении МВД сообщили о возбуждении уголовного дела по факту кражи средств у гражданина Великобритании. Как заявил иностранец, в московском такси его угостили кофе, после чего он потерял сознание, а очнулся без денег и личных вещей.

По сообщениям СМИ, инцидент произошёл с футбольным обозревателем телерадиокомпании Би-би-си, у репортёра украли одну тысячу фунтов.