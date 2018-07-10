Вашингтон, 10 июля, 2018, 04:02 — ИА Регнум. Европейские политики, по словам экс-министра обороны США Леона Панетты, «напуганы до смерти» тем, что Дональд Трамп может вывести американские войска из Европы, если принимающие страны не заплатят «справедливую цену» за свою защиту. Что стоит за этим и другим примечательным высказыванием, обсуждает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ангела Меркель

Несколько дней назад Трамп рассказал, как в беседе с Ангелой Меркель заявил ей: «Мы защищаем вас, и это значит гораздо больше для вас», потому что «мы не знаем, сколько за это получаем». Кроме того, имея в виду «Северный поток — 2», Трамп заявил, что Берлин заключает с Россией многомиллиардное соглашение, и когда «они хотят защиты от России, но платят ей миллиарды долларов», то США — «глупцы, которые за все это платят». На ближайшем саммите НАТО, который пройдет 11−12 июля, Трамп намерен обсудить этот вопрос, но примечательно то, что недоплачивают не только немцы, и не только Германия участвует в торговле энергетическими ресурсами с Россией, но свою ярость Трамп обрушивает преимущественно именно на Германию. Не намерен ли Белый дом пересмотреть отношения с нынешним немецким правительством?

В этой связи примечательно предложение сенатора Рона Джонсона перефокусировать антироссийские санкции в сторону большей концентрации на российских олигархах. Нельзя исключать вероятность, что ориентированные на Трампа республиканцы желали бы уменьшить влиятельность тех представителей российской элиты, которые поставили на контакты с ЕС (прежде всего, с Берлином). Однако в случае продолжения американского давления на правительство Меркель одним из будущих вызовов может стать переформатирование постсоветского пространства между восточной границей ЕС и Россией. Влияние Германии здесь сейчас велико, а недавно немецкое издание Der Spiegel заявило, что хотя Запад и не может «официально» согласиться с вхождением республик бывшего СССР (за исключением Прибалтики) в зону влияния России, но «благоразумие подразумевает, что Берлин де-факто должен больше учитывать российские интересы».

Для этого, прежде всего, нужно разморозить отношения с Москвой, но кто это сделает первым? Германия или США — а может, кто-то третий?

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