Великий Новгород, 9 июля, 2018, 19:51 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Великого Новгорода заверила списки кандидатов в депутаты думы города шестого созыва от Новгородского отделения партии «Коммунисты России». Как сообщили ИА REGNUM в городском избиркоме, в списке партии по единому округу — 47 человек, его возглавляют председатель ЦК партии Максим Сурайкин и новгородский лидер партии Дмитрий Перевязкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работа избирательной комиссии

Также партия «Коммунисты России» выдвинула кандидатов по всем 15 городским одномандатным округам, при этом только в восьми из них на места в городской думе претендуют жители Новгородской области. Среди кандидатов — жители Твери, Мордовии, Хабаровска, Хакасии, Челябинска, Подмосковья и даже Камчатского края.

Напомним, помимо «Коммунистов России», избирком Великого Новгорода заверил списки кандидатов в депутаты думы Великого Новгорода ещё от трёх партий: КПРФ, «Союза труда» и Партии социальной защиты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в думе Великого Новгорода — 30 депутатов, половина из которых избирается по 15 одномандатным округам, половина — по партийным спискам. Выборы в городской парламент назначены на 9 сентября 2018 года.