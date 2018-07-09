Мурманская область: подследственный скончался в камере СИЗО
Мурманск, 9 июля, 2018, 19:33 — ИА Регнум. В камере апатитского СИЗО найден мертвым 33-летний подследственный. Об этом сообщает hibinform.ru.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Следственный изолятор (СИЗО)
Версия убийства следователями не рассматривается — камера видеонаблюдения зафиксировала акт суицида.
Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности, однако тяжких и особо тяжких преступлений, как пишут СМИ, в его биографии нет.
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