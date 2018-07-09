Соледар, ДНР, 9 июля, 2018, 19:42 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли населенные пункты Ленинское и Саханку, заявили 9 июля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

ИА Красная Весна Знак «Убежище». ДНР

В представительстве уточнили, в течение получаса, начиная с 17:25 мск, украинские боевики выпустили по селу Ленинское 9 мин калибра 120 мм.

Спустя час после начала первого обстрела ВСУ выпустили по селу Саханка 12 мин калибра 82 мм, а также сделали в сторону населенного пункта около пятидесяти выстрелов из 23-мм зенитной установки ЗУ-23−2.

Напомним, за сутки 8 июля боевики ВСУ сожгли один жилой дом в населенном пункте Веселое, а также повредили здание в Докучаевске.

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