Вашингтон, 9 июля, 2018, 19:42 — ИА Регнум. К министерству обороны США обратился в своем блоге сенатор от штата Огайо Роб Портман.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мобилизация

«В качестве сопредседателя украинского собрания сената я настоятельно призываю министерство обороны помочь солдатам Украины получить качественное медицинское обслуживание. Это пошлет России сильный сигнал о том, что США готовы преследовать все возможные варианты для обеспечения стабильности и успеха Украины», — пишет американский политик и юрист.

Отметим, Портман был награжден в этом году украинским орденом «За заслуги» III степени за «весомый личный вклад в укрепление украинско-американского межгосударственного сотрудничества, отстаивание государственного суверенитета и территориальной целостности Украины».