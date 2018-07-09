Кострома, 9 июля, 2018, 19:27 — ИА Регнум. В Костроме системного администратора, пытавшегося обманом получить 35 миллионов рублей, оштрафовали на 100 тысяч рублей и посадили на три года, сообщает пресс-служба Свердловского районного суда Костромы.

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По информации суда, костромич получил в 2016 году поддельные документы, по которым мог претендовать на 35 миллионов рублей за работу над сайтом. Далее системный администратор обратился в Арбитражный суд с иском о включении его требований на 35 млн в реестр требований кредиторов.

В ходе судебного процесса мошенник не признал вину, утверждая, что действовал по указанию «гражданки Яны».

Суд признал обвиняемого виновным по статьям «Мошенничество» и «Приготовление к преступлению» и отправил в колонию общего режима на три года, а также оштрафовал на 100 тысяч рублей».