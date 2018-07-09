Токио, 9 июля, 2018, 19:25 — ИА Регнум. В Японии жертвами ливневых дождей и вызванных ими оползней, по последним официальным данным, стали 126 человек, ещё десятки человек числятся пропавшими без вести, передаёт агентство Kyodo.

Цитата из к/ф «Ураган над Ямайкой». реж Александр Маккендрик. 1965. Великобритания. Ветер и дождь

В продолжающихся поисково-спасательных операциях и работах по ликвидации последствий ЧС в нескольких префектурах Японии задействованы более 70 тысяч сотрудников полиции, пожарных служб и подразделений сил самообороны.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ в связи с трагедией отменил все запланированные зарубежные визиты.

Напомним, обрушившийся на Японию на минувшей неделе тайфун «Прапирун» принёс сильнейшие осадки, которые привели к сходу селевых потоков и оползней. Режим чрезвычайного положения введён в японских префектурах Хиросима, Окаяма, Тоттори, Хиого, Киото.