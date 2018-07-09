Москва, 9 июля, 2018, 22:09 — ИА Регнум. В Москве прошли праздничные мероприятия, посвящённые работе волонтёров на чемпионате мира по футболу в России — 2018. Встреча с работниками мундиаля под названием «Спасибо волонтёрам» состоялась на стадионе «Лужники» и Парке футбола ЧМ-2018 на Красной площади, сообщает корреспондент ИА REGNUM 9 июля. В мероприятиях принял участие председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович, он сыграл в футбол с волонтёрами и гостями мундиаля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центр волонтёров в Лужниках

Смотрите также фоторепортаж: В оранжевой экипировке: как волонтеры помогают на ЧМ-2018

Дарья Антонова ИА REGNUM Жулио Баптиста и Мичел Сальгадо играют в настольный футбол в центре волонтёров в Лужниках

Первая часть программы прошла в волонтёрском центре стадиона «Лужники», который посетили легенды FIFA испанский футболист Мичел Сальгадо ибразильский футболист Жулио Баптиста, атакже послы чемпионата мира. Гости высоко оценили работу волонтёров во время проведения ЧМ и сыграли с ребятами в настольный футбол и теннис. Благодарственные слова гостей завершил танцевальный флешмоб волонтёров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Селфи с волонтёрами

Вторая часть программы состоялась на площадке Парка футбола ЧМ-2018 на Красной площади, где прошёл футбольный матч и церемония награждения игроков. Перед началом турнира с участием известных футболистов и волонтёров председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович поблагодарил ребят за помощь при проведении мундиаля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Противоборство Дмитрия Булыкина и Аркадия Дворковича

Дарья Антонова ИА REGNUM Парк футбола ЧМ-2018 на Красной площади

«Сегодня мы вновь говорим спасибо за праздник, который мы устроили в нашей стране, вы делали всё, чтобы всем было хорошо и уютно. Самое лучшее, что вы не хотите это заканчивать. Молодцы, продолжайте в том же духе. Мы одна команда, и мы победим!» — заявил он.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Булыкин

Дарья Антонова ИА REGNUM Мичел Сальгадо во время футбольного матча на Красной площади

Дарья Антонова ИА REGNUM Поддержка во время матча

Как сообщало ИА REGNUM, в России стартовал двадцать шестой день чемпионата мира по футболу, который является последним днём перерыва перед полуфиналом. 10 июля борьбу за мировое первенство продолжат команды Франции и Бельгии, 11 июля — Хорватии и Англии.

Читайте подробнее: ЧМ-2018 накануне полуфинала: трансляция REGNUM 9 июля