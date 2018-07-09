В Москве выразили благодарность волонтёрам ЧМ-2018: фоторепортаж
Москва, 9 июля, 2018, 22:09 — ИА Регнум. В Москве прошли праздничные мероприятия, посвящённые работе волонтёров на чемпионате мира по футболу в России — 2018. Встреча с работниками мундиаля под названием «Спасибо волонтёрам» состоялась на стадионе «Лужники» и Парке футбола ЧМ-2018 на Красной площади, сообщает корреспондент ИА REGNUM 9 июля. В мероприятиях принял участие председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович, он сыграл в футбол с волонтёрами и гостями мундиаля.
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Первая часть программы прошла в волонтёрском центре стадиона «Лужники», который посетили легенды FIFA испанский футболист Мичел Сальгадо ибразильский футболист Жулио Баптиста, атакже послы чемпионата мира. Гости высоко оценили работу волонтёров во время проведения ЧМ и сыграли с ребятами в настольный футбол и теннис. Благодарственные слова гостей завершил танцевальный флешмоб волонтёров.
Вторая часть программы состоялась на площадке Парка футбола ЧМ-2018 на Красной площади, где прошёл футбольный матч и церемония награждения игроков. Перед началом турнира с участием известных футболистов и волонтёров председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович поблагодарил ребят за помощь при проведении мундиаля.
«Сегодня мы вновь говорим спасибо за праздник, который мы устроили в нашей стране, вы делали всё, чтобы всем было хорошо и уютно. Самое лучшее, что вы не хотите это заканчивать. Молодцы, продолжайте в том же духе. Мы одна команда, и мы победим!» — заявил он.
Как сообщало ИА REGNUM, в России стартовал двадцать шестой день чемпионата мира по футболу, который является последним днём перерыва перед полуфиналом. 10 июля борьбу за мировое первенство продолжат команды Франции и Бельгии, 11 июля — Хорватии и Англии.
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