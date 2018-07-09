Владимир, 9 июля, 2018, 19:15 — ИА Регнум. Кандидат в губернаторы Владимирской области от партии «Справедливая Россия» Сергей Бирюков подал документы для выдвижения в избирком. Об этом 9 июля сообщила пресс-служба избирательной комиссии. Представитель «СР» стал восьмым человеком, который претендует на этот пост.

Vladizbirkom.ru Урны для голосования

Сергей Бирюков занимает пост руководителя департамента по работе с регионами центрального аппарата партии «Справедливая Россия».

ИА REGNUM напоминает, что выборы губернатора пройдут во Владимирской области 9 сентября. Этап выдвижения кандидатов завершится 10 июля. После представители партий должны будут пройти муниципальный фильтр. Ранее документы в избирком принесли Светлана Орлова («Единая Россия»), Владимир Сипягин (ЛДПР), Иван Алтухов (Коммунистическая партия социальной справедливости), Алексей Леонтьев («Народ против коррупции»), Максим Шевченко (КПРФ), Олег Павлецов («Гражданская инициатива») и Сергей Глумов («Патриоты России»).

Отметим, что одним из возможных кандидатов в губернаторы от «Справедливой России» ранее назывался «губернаторский» сенатор Антон Беляков. Он баллотировался на этот пост в 2013 году. Однако партия сняла кандидата взамен на место в Совете Федерации.

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