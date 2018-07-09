Москва, 9 июля, 2018, 19:17 — ИА Регнум. В редакции ИА REGNUM прошёл традиционный круглый стол историков России и СССР. На этот раз историки обсудили проблемы Гражданской войны в России: когда она началась? Какую роль в ней сыграли иностранные интервенты, в частности так называемые «белочехи»? Продолжалась ли Гражданская война 22 июня 1941 года? Чью сторону тогда приняло большинство русской белой эмиграции, в том числе монархистов и Русской православной церкви за рубежом — Гитлера или СССР? Какую роль сыграли интервенты, в первую очередь, Германия в расчленении России и отчленения от неё Финляндии, стран Прибалтики, Белоруссии, Украины и стран Закавказья?

Александр Дейнека. Оборона Петрограда. 1928

В дискуссии приняли участие кандидат исторических наук, доцент МГУ Олег Айрапетов, доктор исторических наук, доцент МГУ Фёдор Гайда, доктор исторических наук, профессор МГУ Александр Полунов, историк Евгений Елфимов, историк Александр Колпакиди, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник МГИМО Вадим Муханов, доктор исторических наук, профессор МПГУ Всеволод Воронин.