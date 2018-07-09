Киев, 9 июля, 2018, 19:08 — ИА Регнум. Сегодня, 9 июля, правительство Украины перечислит на счета предприятий угольной отрасли 324 млн грн (12,3 млн долл.) для погашения задолженности по выплате заработной платы шахтерам. Об этом информирует пресс-служба министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Михаил Труфанов. Шахтёр. 1959

«Министр Игорь Насалик сегодня, 9 июля, провел рабочее совещание с участием руководителей структурных подразделений минэнергоугля по решению насущных вопросов выплаты заработной платы работникам государственных угледобывающих предприятий и дальнейших действий по налаживанию эффективной работы угольной отрасли. Профильный заместитель министра сообщил, что выделенные средства государственной поддержки в сумме 324 млн грн сегодня поступят на предприятия отрасли», — говорится в сообщении.

В свою очередь депутат от фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко заявил, что фракция не будет участвовать в голосованиях Рады, пока в повестке дня не появятся социальные законопроекты, прежде всего — №8362 по выплате долгов шахтерам.

«У шахтеров чисто экономические требования. Они спустились в шахту, тяжелым трудом добыли уголь, отгрузили его на электростанции, электростанции выработали электроэнергию и продали её, а шахтеры не получили зарплату за свою работу. Единственный выход из этой ситуации — принять законопроект №8362», — сказал Бойко.

По его словам, парламентская коалиция и правительство ведут страну к социальной конфронтации, перекладывая друг на друга ответственность за невыплату зарплат шахтерам.

«Сразу хочу сказать, если между правительством и парламентом будет такая позиция — парламент говорит, что это правительство виновато, правительство говорит, что это парламент не принимает данный законопроект, то это прямой путь к социальной конфронтации. Шахтеры требуют заработанного, они не выдвигают каких-то политических лозунгов или законов с политической окраской. Они хотят, чтобы им заплатили за их работу», — рассказал Бойко.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне под стенами Рады прошел 10-тысячный митинг горняков, афганцев и чернобыльцев. Протестующие требовали погасить долги по зарплатам, вернуть льготы, снизить тарифы на коммунальные услуги, а также принять законопроект №8362 «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2018 год» относительно надлежащего финансового обеспечения государственного сектора угольной отрасли».

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман взял под личный контроль проблему погашения долгов перед горняками. Отметим, по состоянию на начало апреля 2018 года задолженность по зарплате в угольной промышленности достигала 850 млн грн (32,3 млн долл).