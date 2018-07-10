Баку, 10 июля, 2018, 03:29 — ИА Регнум. Начавший работу Трансанатолийский газопровод (TANAP) сможет лишь немного улучшить энергетическое положение в Малой Азии, но Турция рассчитывает уже к 2021 году нарастить его мощность до 200 млрд кубометров и стать новой транзитной столицей для иранского, азербайджанского и туркменского газа в Европу. Как Анкара хочет обойти Россию по объему поставляемого в Европу газа, пишет автор ИА REGNUM Иннокентий Адясов.

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TANAP соединяет Турцию и Грузию с азербайджанским месторождением Шах-Дениз и далее идет до турецко-греческой границы. Однако на этой границе собираются построить газовый хаб, который Турция сможет использовать для микширования газа российского и полученного из Азербайджана и Центральной Азии. Необходимо отметить, что мощность в 200 млрд кубометров — это весьма высокая планка для TANAP, который на данный момент представляет собой составную часть Южного газового коридора, и чья пропускная способность — 16 млрд кубометров. При этом пропускная способность ЮГК — 16 млрд кубометров газа, из которых 6 млрд предназначаются Турции, а для Европы — только оставшиеся 10.

Со временем мощность ЮГК планируется наращивать путем строительства дополнительных газокомпрессорных станций, и сейчас уже завершились работы в рамках Фазы-0 по проекту TANAP, предусматривающему поставки природного газа из Азербайджана в Турцию. Работы, предусмотренные для поставок природного газа в Европу через территорию Турции, продолжаются по графику.

На наполнение газопроводов нужны ресурсы, однако ресурсы Азербайджана уже практически полностью задействованы на первой ветке TANAP, в Туркмении официальная статистика по разведанным запасам природного газа вызывает большие вопросы у специалистов, плюс туркменский газ на корню скуплен Китаем. Схожим образом обстоят дела с узбекским и отчасти казахстанским газом. Остаются только два реальных источника ресурсов свободного газа в Евразии — Россия и Иран. Вряд ли можно рассчитывать на поддержку Россией проектов, которые идут вразрез с интересами «Газпрома», а что же Иран?

Читайте подробности: TANAP — технический газопровод или возвращение Nabucco?

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