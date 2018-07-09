Москва, 9 июля, 2018, 19:02 — ИА Регнум. Сегодня в Москве в Концертном зале имени П. И. Чайковского дирижер Владимир Юровский и Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова представят последний концерт из цикла «Истории с оркестром». По сути это дань памяти своему учителю, выдающемуся дирижеру и блестящему популяризатору классической музыки Геннадию Рождественскому (маэстро ушел из жизни в июне этого года).

Иван Куликов. Натюрморт со скрипкой. 1890

В программе уже прозвучали произведения Прокофьева, Рахманинова, Шостаковича, Мусоргского, а также «открытого» Рождественским для российской публики выдающего английского композитора и пианиста Бенджамина Бриттена. Сегодня же зрители услышат музыку Чайковского и Стравинского, а также познакомятся с творчеством австрийского композитора Эриха Вольфганга Конргольда. По традиции выступление будет предварять выступление дирижера.