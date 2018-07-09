Пенза, 9 июля, 2018, 19:00 — ИА Регнум. В Заречном 17-летний подросток выпал из окна 7-го этажа, пытаясь заснять грозу на мобильный телефон. Юноша попал на козырек подъезда, получил черепно-мозговую травму и переломы костей голени.

(сс) FelixMittermeier Молния

Подросток был госпитализирован в отделение реанимации Областной детской клинической больницы имени Н. Ф. Филатова. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, вечером подросток от полученных травм скончался, сообщает PenzaInform.

О причинах происшествия рассказал министр образования Пензенской области Александр Воронков. Министр обратился к подросткам, призывая их не совершать необдуманных поступков.

«Не делайте селфи в экстремальных условиях, не катайтесь «зацепером» на железнодорожном транспорте, не пытайтесь проникнуть на строительные объекты, а тем более устраивать там игры, не купайтесь в не оборудованных для этого местах. Помните, ваша жизнь и здоровье — в ваших руках», — сказал министр.

Обращаясь к родителям, Воронков рекомендовал организовывать детям активный и безопасный досуг, а также контролировать их времяпрепровождение. Он попросил родителей оказывать помощь детям, очутившимся в беде.

Однако позднее министерство образования региона опровергло версию гибели подростка, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

«В настоящее время ведутся следственные действия, которые установят все обстоятельства случившегося», — говорится в сообщении.