Лондон, 9 июля, 2018, 18:59 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что положительно оценивает результаты работы министра иностранных дел Бориса Джонсона и министра по вопросам Brexit Дэвида Девиса, несмотря на их отставку из-за разногласий в правительстве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Министры

«Нам не удалось прийти к согласию в вопросе о том, как нам наилучшим образом осуществлять нашу общую приверженность итогам референдума (о выходе страны из Евросоюза — прим. ИА REGNUM )», — сказала Мэй во время выступления в палате общин парламента.

Вместе с тем глава правительства положительно охарактеризовала работу обоих министров, отметив, в частности, усилия Дэвида Дэвиса в проведении через парламент важнейших законопроектов.

Напомним, Борис Джонсон и Дэвид Дэвис приняли решение об отставке из-за несогласия с планом Терезы Мэй по выходу страны из ЕС, в том числе по будущим таможенным соглашениям с Евросоюзом.