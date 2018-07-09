Москва, 9 июля, 2018, 18:58 — ИА Регнум. В пакете с реформой пенсионной системы РФ «проталкиваются» два других законопроекта, которые в случае их принятия окажут крайне негативное влияние на российскую экономику, считает член Совета «Родительского Всероссийского Сопротивления» Юрий Бялый. Об этом он, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявил в рамках нулевого чтения проекта закона о назначении и выплате пенсий, прошедшего в стенах Общественной палаты РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Реформы

«Первое — увеличение на два процента налога на добавленную стоимость и второе — завершение налогового манёвра в «нефтянке», — констатировал Бялый. — Повышение налогов бизнес сразу уронит на потребителя. Будут дорожать товары и услуги. Будет снижаться уровень жизни».

Постепенная отмена пошлин на экспорт нефтепродуктов, по мнению Бялого, приведёт к тому, что российские нефтяные компании будут вольны выбирать: везти бензин и солярку в Европу по цене в два с половиной раза дороже российской или на местные АЗС.

«Это будет означать, что на наших заправках цены опять будут догонять среднеевропейские, — сказал Бялый. — А зарплаты и пенсии будут догонять? Вопрос совершенно элементарный и простейший. Уже есть расчёты, по которым эта реформа уронит благосостояние и уровень жизни наших людей еще на 8−10%. Что будет с объёмом рынка труда? Уже падает объем торговли. Основной драйвер нашего роста якобы вот-вот вырастет. Она падает и упадет ещё. За счёт чего будет жить экономика?»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, о негативных последствиях повышения НДС до 20% высказываются и многие российские экономисты. Среди них директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM он обратил внимание на то, что средства, которые власть рассчитывает изыскать путём повышения НДС, можно взять из неиспользуемых остатков средств федерального бюджета, которые составили около 7,5 трлн рублей.

Обещанного же улучшения качества медицины и образования, напротив, ждать не приходится, так как, по мнению Делягина, сохраняется система неэффективного финансирования этих сфер, только ухудшающая положение дел.