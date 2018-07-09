Кострома, 9 июля, 2018, 18:54 — ИА Регнум. В 2018 году в Костроме на благоустройство 42 дворов планируют потратить около 80 миллионов рублей, сообщает ГТРК «Кострома». Деньги на эти цели выделяет федеральный бюджет.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Лавочка во дворе

На данный момент идет асфальтирование 23 придомовых участков: в Панове, поселке Волжском, на улицах Осыпной, Терешковой, Смоленской, Шагова, Лагерной и Гагарина, на Кинешемском и Некрасовском шоссе. Еще в 15 дворах асфальтирование уже завершено. В четырёх — появилось новое игровое оборудование, в трех — ведется его установка.

В областном телевидении отмечают, что все «работы должны быть завершены к 31 октября, за качеством их следит общественная муниципальная комиссия, мэрия Костромы и депутаты всех уровней».