Ярославль, 9 июля, 2018, 18:52 — ИА Регнум. Памятник Николаю Некрасову открыли в селе Вятском в Ярославской области.

ИКК «Вятское» Памятник Некрасову в Вятском

Он установлен перед новым литературным музеем классика русской литературы, открытие которого планируется в 2021 году, когда в стране будет широко отмечаться 200-летие поэта. Соответствующий указ уже подписан президентом. Само село должно стать одним из основных — наряду с родовой усадьбой Некрасовых в Грешневе, а также знаменитой усадьбой Карабиха — центров юбилейных торжеств. Но сам памятник было решено открыть уже сейчас: это позволит привлечь повышенное внимание общественности к частному историко-культурному комплексу «Вятское». Впрочем, уже с 2014 года здесь проводится фестиваль «Дни Н. А. Некрасова», и ежегодно сюда съезжаются сотни поклонников творчества поэта. Автор памятника — известный ярославский скульптор Елена Пасхина. Она считает, что монумент получился не хрестоматийный, а очень человеческий. Литератор в охотничьем снаряжении прислонился к дереву и как бы наблюдает за природой, за происходящим вокруг.

Этот монумент станет седьмым в ряду памятников, увековечивающих память классика. До этого они были установлены в Некрасовском, Немирове, Санкт-Петербурге и даже Уссурийске. Широко известны работы скульпторов Г. Мотовилова на Волжской набережной в Ярославле и И. Чайки на Космодамианской набережной в Москве.