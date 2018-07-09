Москва, 9 июля, 2018, 18:53 — ИА Регнум. Повышение пенсионного возраста — это демографическая яма масштаба 1990-х годов, считает член Совета «Родительского Всероссийского Сопротивления» Юрий Бялый. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, Бялый заявил 9 июля в рамках нулевого чтения проекта закона о назначении и выплате пенсий, состоявшегося в ОП РФ.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Юрий Бялый

«Что происходит в сегодняшней семье? — заметил он. — Сегодняшняя традиционная российская семья, за редкими исключениями, базируется на фундаменте бабушек. Бабушки, которые будут работать, — это значит молодые мамы, которые не будут рожать. Даже первого, не говоря уже о втором и третьем. То есть мы готовим демографическую яму масштаба демографической ямы 1990-х».

Напомним, что сегодня, 9 июля, в стенах Общественной палаты РФ прошли нулевые чтения проекта закона о назначении и выплате пенсий. В обсуждении приняли участие члены Общественной палаты РФ, экономисты, социологи и гражданские активисты.