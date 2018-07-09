Калуга, 9 июля, 2018, 18:51 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов поздравил с Днём семьи, любви и верности своих избирателей Веру и Александра Межуевых, семье которых уже более полувека. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, за чашкой чая они вспоминали, как познакомились.

Пресс-служба Городской думы Калуги Александр Иванов посетил полувековую семью

«Вера работала на телеграфе в воинской части в Козельске, а я был в то время сержантом. Она была заметная, всегда ходила с распущенными длинными, пушистыми волосами», — рассказал Александр Николаевич, а Вера Тимофеевна добавила: «Это было в 1964-м году, а в новогоднюю ночь он меня поцеловал под ёлкой и первый раз пошёл провожать».

В 1966 году они поженились, долгое время после многочисленных переездов проработали на Калужском турбинном заводе, вырастили дочь и сына. Сейчас у Межуевых трое внуков.

Александр Николаевич и Вера Тимофеевна прожили все эти годы душа в душу. На вопрос о секретах семейного счастья и долголетия, отвечают, что нужно уметь уступать друг другу.

«Причину для развода любая семья может найти, из-за любой мелочи можно перессориться, — прокомментировала Вера Межуева. — Но надо всегда включать мозги и здраво размышлять, а дальше что? А что будет лучше для всех? А потом уже и дети останавливают от необдуманных поступков. Да и у моего мужа была привычка: если поссорились утром, то вечером иду с работы, открываю дверь, а он мне — розочку. Ну, как тут можно сердиться?».

Вручая чете Межуевых памятный подарок, глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов пожелал им здоровья, семейного тепла и уюта в доме.

«Я рад в вашем лице поздравить всех калужан с таким хорошим и светлым праздником — Днём семьи, любви и верности. Очень радует, что в моем округе, в нашем городе есть крепкие, счастливые семьи, с добрыми традициями, которые, безусловно, служат прекрасным примером для нашей молодежи», — заявил он.