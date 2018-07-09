Брюссель, 10 июля, 2018, 02:05 — ИА Регнум. Проблема миграции остается первейшим вызовом для Европейского совета — к такому выводу приводят итоги саммита этой организации, завершившегося недавно в Брюсселе. «Европейские верхи» пришли к гибкому компромиссу, который представляет собой одновременно компромисс отдельных групп стран и ведущих политических сил Европейского союза. Как подходят к миграционном вопросу главные «политические семьи» нынешнего ЕС, рассказывает в своей статье автор ИА REGNUM Руслан Костюк.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миграция

Позитивно к мигрантам и беженцам в страны ЕС относится левый фланг, различные представители которого уже несколько десятилетий отстаивают гражданские и экономические права экономических иммигрантов и беженцев в европейских странах. Их принципиальное основание — гуманизм и права человека. По словам лидера французского движения «Непокорённая Франция» Жан-Люка Меланшона, «иммигранты являются не проблемой, а козырем для Франции и Европы».

Еще более благожелательную позицию занимают «зеленые», которые недавно заявили о своей безусловной приверженности принципу «безусловности приёма» людей, которые ищут в ЕС убежище от политических и религиозных гонений, голода, нищеты и климатических невзгод. Принципиальное основание Европейской зеленой партии и партий, участвующих в ее деятельности, — моральный долг для будущих поколений, состоящий в достойном приеме и обустройстве беженцев из стран Юга. Схожие взгляды — у Европейского свободного альянса, который объединяет преимущественно левоцентристски ориентированные сепаратистские и автономистские партии и ключевым принципом своей программы делает социальную справедливость и борьбу против дискриминации.

Каковы правая и либеральная стратегии ЕС в сфере миграции, читайте в статье: Миграция в ЕС в политике левых и либералов: между гуманизмом и прагматикой

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