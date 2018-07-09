Калининград, 9 июля, 2018, 18:37 — ИА Регнум. Калининградские врачи впервые провели сложную двойную операцию, чтобы спасти жизнь ребенку и матери, у которой был врожденный порок сердца.

Мария Маризе-Краснокутская. Каззоль и плазмон. 1959

«Сам по себе этот порок не является противопоказанием для родов, — рассказал журналистам заместитель главного врача по хирургии Центра высоких медицинских технологий Виктор Цой. — Ситуация становится жизнеугрожающей, когда существенно нарушается кровообращение и этот процесс развивается очень быстро. Именно так и произошло с нашей пациенткой. Чтобы сохранить обе жизни, медлить было нельзя: ситуация стала крайне опасной».

На сроке 33-й недели консилиумом ведущих специалистов Калининградской области в сфере акушерства и гинекологии и сердечно-сосудистой хирургии было принято решение о проведении двойной операции.

Две операционные бригады работали одновременно. Сначала с помощью акушеров-гинекологов перинатального центра, выполнивших кесарево сечение, на свет появился мальчик весом 2 250 граммов, ростом 47 сантиметров. Затем бригада кардиохирургов провела пациентке операцию по замене аортального клапана сердца.

«Это очень редкая клиническая ситуация в медицинской практике, в нашем регионе — первая и очень ответственная для всех — акушеров-гинекологов, неонатологов, кардиохирургов, кардиологов, анестезиологов, других специалистов, — прокомментровал главврач центра Юрий Шнейдеро. — Операция по замене клапана — сложное вмешательство, проводится на открытом сердце с применением искусственного кровообращения. Мы сделали эту манипуляцию щадящим способом».