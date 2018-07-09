Киев, 9 июля, 2018, 18:31 — ИА Регнум. Украина может не получить €1 млрд макрофинансовой помощи от Европейского союза. Об этом 9 июля на своей странице в Фейсбук написал директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миротворец

«Но денег может и не быть», — отметил экономист.

По его словам, украинские власти заинтересованы в получении кредитов.

«Им мало. Они уже на чемоданах», — добавил Охрименко.

В свою очередь директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров считает, что для Украины кредиты стали своеобразной «пирамидой».

"Да, кредитное ралли отодвинуло кризисную пропасть на несколько лет, но одновременно сделало её гораздо глубже, о чем мы в полной мере узнаем в 2019 году. И вот теперь кредиты в Украине стали своеобразной «пирамидой» или «системой домино». А когда заемщики перестали их отдавать в срок, кризисный шок испытала в полной мере украинская банковская система, отправив под нож за последние два года более 90 банков. Не сложно спрогнозировать, что украинский финансовый кризис — это преддверие нового экономического кризиса», — написал Гончаров 9 июля на своей странице в Фейсбуке.

Кроме того, сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Борис Колесников призвал Киев не брать кредиты у ЕС и Международного валютного фонда (МВФ).

«Сценарий у нас один — не занимайте больше денег. Если половина экономики Украины пребывает в тени, значит, еще один бюджет 750 миллиардов гривен (28,5 млрд долл. — ред.) находится в тени… Не занимайте деньги. Народная мудрость всегда права: «Занимаешь чужие и ненадолго, а отдаешь свои и навсегда», — подчеркнул Колесников.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля вступило в силу решение Евросоюза о выделении Украине €1 млрд макрофинансовой помощи. Оно было опубликовано в Официальном журнале ЕС 6 июля. Так называемая помощь будет предоставляться Украине в виде кредитов.

Предполагается, что деньги пойдут на поддержку экономической стабилизации и программы реформ в стране.

«Максимальный средний срок погашения по кредитам не должен превышать 15 лет», — говорится в решении.

Напомним, 13 июня Европарламент проголосовал за выделение Украине €1 млрд макрофинансовой помощи. 26 июня это решение одобрил Совет ЕС. Транш должен быть выплачен двумя платежами в течение двух с половиной лет. Формальное законодательное решение ЕС не открывает путь к немедленному оказанию финансовой помощи. Это произойдет после выполнения условий, которые будут прописаны в меморандуме.

В заявлении Европарламента было сказано, что для получения денег Украина должна принять жесткие антикоррупционные меры, в том числе создать антикоррупционный суд, а также «продемонстрировать уважение к демократическим механизмам».