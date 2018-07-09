Москва, 9 июля, 2018, 18:25 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона об уходе с занимаемого поста.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж. В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. CCCР Протекает

«Учитывая его лирический склад и любовь к русской литературе, вспомнились строки «не вынесла душа поэта», которые хочется завершить на слове «позора», — написала Мария Захарова на своей странице в Facebook.

Она заметила, что российская сторона предупреждала о том, что «эта грязная многокомпонентная интрига плачевно закончится для правительства Терезы Мэй», и теперь «оставаться в этой дырявой шлюпке не захотел даже британский король политической эксцентрики».

«Столько врать миру про «руку Кремля», «агрессию против Великобритании на территории Великобритании», «Новичок», ЧМ-2018 и так далее становится уже опасно», — констатировала представитель МИД России.

По мнению Марии Захаровой, последней каплей послужила история с отравлением в Эймсбери, где, в отличие от инцидента с российскими гражданами в Солсбери, погибла подданная Соединённого Королевства.

«Перед своим народом отвечать, это не в НАТО сказки рассказывать», — отметила Захарова, добавив, что на Даунинг-стрит теперь «всё отчётливее проступают контуры правительственного кризиса».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Борис Джонсон подал в отставку с поста главы МИД Великобритании из-за разногласий с Терезой Мэй по плану выхода страны из Европейского союза. Накануне по этим же причинам свои посты покинули министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис и его заместитель.